Zaterdag laatste expositiedag ‘Refresh’

WERKENDAM • Zaterdag 29 april is de laatste dag van ‘Refresh’, een tentoonstelling met verfrissend, vernieuwend en vooral ook heel divers werk. Grijp de kans om de kunstenaars op deze allerlaatste dag te bezoeken: van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Tijdens deze tentoonstelling is er een prachtige collectienieuw werk te zien van 12 verschillende kunstenaars.Gevestigde namen afgewisseld met jong talent.Kunst voor zowel binnen als buiten.Schilderkunst en fotografie in combinatie met ruimtelijk werkvan glas, brons, metaal, hout, papier en steen smelten in deze unieketentoonstelling samen.

De tentoonstelling is verdeeld over twee verdiepingen en Martin en zijn team zijn op alle dagen aanwezig om u persoonlijk rond te leiden.

Galerie Martin Copier is inmiddels 18 jaar actief op het gebied van hedendaagse kunst Martin is bijna dagelijks aan het werk in de galerie en zijn atelier, dat in het souterrain gehuisvest is. U bent buiten de tentoonstellingen om van maandag t/m zaterdag, op afspraak, van harte welkom.

Er is ook een kunstuitleen die voor zowel bedrijven als particulieren zeer interessant is.

www.martincopier.nl