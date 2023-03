CBS de VerreKijker uit Waardhuizen in actie voor Syrië en Turkije: 25.000 paaseitjes verkocht

57 minuten geleden

WAARDHUIZEN • Ook CBS de VerreKijker uit Waardhuizen is begaan met de mensen die zijn getroffen door de aardbevingen in Syrië en Turkije. Daarom kwamen zij in actie.

Bij firma ‘Petit Ami’ (ook wel bekend als de chocoladefabriek) in Andel, kocht de school ruim 200 kilo paaseitjes in. Zo’n 25.000 paaseitjes werden verpakt in zakjes en door de leerlingen langs de deuren verkocht. Dit resulteerde in een mooie opbrengst van 1.476,20 euro.

De opbrengst wordt overgemaakt naar stichting GAiN. Zij gaan dit geld gebruiken om, via samenwerkende partners, zoveel mogelijk slachtoffers te helpen.