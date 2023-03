Dorpsraad Uitwijk-Waardhuizen vraagt aandacht voor rotonde: ‘De vraag is wanneer het fout gaat’

di 14 mrt. 2023, 19:56

Algemeen 249 keer gelezen

UITWIJK/WAARDHUIZEN • De dorpsraad van Uitwijk-Waardhuizen heeft schriftelijke vragen gesteld aan de Provinciale Staten, over de toenemende drukte op de N322 en de veiligheid op de rotonde Uitwijk/Waardhuizen in het bijzonder.

De dorpsraad is in opdracht van de inwoners erg druk met het thema veiligheid in Uitwijk en Waardhuizen. Tijdens een bewonersvergadering hebben veel bewoners van de dorpen hun zorgen geuit over de veiligheid van hun schoolgaande kinderen.

Onveilig gevoel

Met name de rotonde geeft bij veel van de inwoners een onoverzichtelijk en daarmee onveilig gevoel. ‘Omdat wij gelukkig nog een eigen school hebben moeten onze kinderen deze rotonde oversteken, waarbij de hoge rotonde, hoge heggen en toenemende drukte op de N322 voor angstige momenten zorgt’, schrijft de dorpsraad.

Toename verkeersbewegingen

‘Meerdere malen hebben wij aangegeven dat de heggen te hoog worden, maar de provincie grijpt daar niet of pas laat op in. Daarnaast zal in Giessen industrieterrein De Rietdijk met de helft groter worden, waarbij het aantal verkeersbewegingen nog verder zal toenemen. Waarbij het niet meer de vraag wordt of het een keer fout gaat, maar wanneer.’

Nieuwe coalitie

Ook op vragen op welke punten de N322 aangepast gaat worden geeft de provincie geen gehoor. De dorpsraad wil weten welke concrete oplossingen er zijn en of de Provinciale Staten de rotonde mee denken te nemen in de nieuw te vormen coalitie.