College gaat akkoord met tijdelijke verhuizing van Aldi in Werkendam naar Grote Waardweg

do 23 feb 2023, 18:09

Algemeen 266 keer gelezen

WERKENDAM • Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de verhuizing van de Aldi in Werkendam naar de Grote Waardweg. Ook gaat men akkoord met de bouw van zeven betaalbare koopwoningen op de huidige locatie van de supermarkt, aan de Floreffestraat.

Al sinds 2017 is Aldi bezig met het zoeken van een andere plek voor de winkel in Werkendam. De supermarkt is ‘slechts’ 500 vierkante meter groot en kan niet uitbreiden, omdat het midden in een woonwijk ligt.

Eerder is onderzocht of vestiging van de Aldi mogelijk was op een locatie aan de Werkina in Werkendam. Die locatie had echter geen draagvlak van omwonenden. Zij vreesden met de komst van de Aldi voor meer verkeersoverlast in hun buurt. Ook is er gesproken over een verhuizing naar de locatie van de ijsbaan in Werkendam, aan de Lange Wiep. Destijds bleek deze verhuizing echter ook niet haalbaar.

Aldi in Werkendam Noord nu niet wenselijk

Op dit moment is het college nabij de Lange Wiep bezig met een uitwerking van de verkenning Werkendam Noord. Daarbij zoekt men naar ruimte voor een nieuwe ontsluitingsweg, bedrijventerrein en woningbouwlocatie(s). Het college stelt nu dat het niet wenselijk is om vooruitlopend daarop een winkel voor de Aldi te vestigen. ‘De kans dat de winkel dan gelet op de toekomstige functies niet goed gepositioneerd wordt, is groot’, aldus het college.

Maximaal tien jaar

Dit is mogelijk ook bij een tijdelijke Aldi in dat gebied het geval. Om die reden is Aldi gevraagd een tijdelijke locatie buiten dit gebied te zoeken. Hierbij werd de locatie naast Grote Waardweg 1 voorgesteld. Deze locatie kan Aldi voor de duur van maximaal tien jaar huren van de eigenaar.

Een verkeerskundig onderzoek heeft aangetoond dat bij de nieuwe locatie aan de Grote Waardweg een goed oversteekpunt voor fietsers gerealiseerd moet worden. Dit is er nu nog niet.

Herzien bestemmingsplan

Voor de locatie Floreffestraat 26 wordt door het college een procedure tot herziening van het bestemmingsplan opgestart, zodat de zeven woningen gebouwd kunnen worden.