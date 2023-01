• Xinix in Nieuwendijk.

Eerste Altena Poetry Slam in Xinix: acht deelnemers nemen het tegen elkaar op

di 3 jan 2023, 16:01

NIEUWENDIJK • In poppodium Xinix wordt op vrijdag 27 januari de eerste Altena Poetry Slam gehouden. Acht deelnemers nemen het tegen elkaar op, zij hebben voorafgaand drie workshops gevolgd. Een jury bepaalt wie de beste Altena Poetry Slammer 2023 wordt.

De Altena Poetry Slam is een samenwerking tussen stichting Poëzie Land van Altena, Bibliotheek Cultuurpunt Altena en poppodium Xinix. Ter voorbereiding op de eerste Altena Poetry Slam werden drie workshops Poetry Slammen gegeven in de Werf in Woudrichem.

Poetry Slam

Bij Poetry Slam draag je in drie minuten je favoriete, zelfgeschreven tekst voor. De voordrachten vinden plaats als lezing of als performance met poëzie, prozagedichten, proza, korte verhalen, columns, statements of slamgedichten. Tussen de voordrachten speelt de band ROES. Verder zijn er optredens van dichter Marieke van Leeuwen en Monique Hendriks, Nationaal Slam Kampioen 2021.

Deelnemers

De deelnemers zijn Noëmy van der Meijs, Karen Heerema, Coen Willemse, Francy de Jong, Erica van Vugt, Erika Destercke en Dirk Tolenaars. De jury bestaat uit Marieke van Leeuwen, Frans Buijserd en Marian van der Wal. Altena Poetry Slam 2023 is een gezamenlijk project van Bibliotheek CultuurPuntAltena, Xinix en Stichting Poëzie Land van Altena.

Kaarten voor de avond in Xinix kosten 12,50 euro, deze zijn te bestellen via de ticketservice van Xinix.