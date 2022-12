Juf Jacqueline Fluit gaat na bijna 47 jaar met pensioen

di 20 dec 2022, 14:20

GENDEREN • Na bijna 47 jaar werkzaam geweest te zijn in het onderwijs, gaat juf Jacqueline Fluit nu toch echt met pensioen. Samen met de kinderen van Het Fundament uit Genderen heeft ze een hele gezellige dag gehad.

De juf werd opgewacht door alle kinderen van de school. Zij stonden met versierde bogen, natuurlijk met flamingo’s, op het plein haar op te wachten. Ze werd met een lied toegezongen. De leerlingen van groep 8 voerden daarna nog een mooie dans op. Na de pauze mochten alle kinderen, samen met de juf en haar kinderen en kleinkinderen, genieten van een voorstelling van Pedro en de troubadour. De dag werd afgesloten met het eten van pannenkoeken.

Juf Jacqueline is begonnen op de Hoeksteen, heeft in Veen gewerkt en heeft ook een aantal jaren op Aruba gewerkt. Ze vertelde dat ze geen dag met tegenzin naar school is gegaan. Ze heeft vele kinderen in Genderen mogen laten groeien.