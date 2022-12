Speelgoed huren een gat in de markt? Laurent, Govert en René denken van wel

14 minuten geleden

VEEN/WIJK EN AALBURG • Je kent het wel. Als ouder koop je duur speelgoed voor je kind maar na een week staat het in de hoek op zolder en wordt er niet meer na omgekeken. Of: het is toch niet het speelgoed wat het kind voor ogen had. In beide gevallen: zonde van het geld.

Daarnaast kan het kopen van duur speelgoed in deze dure tijden ook een probleem zijn. De drie vrienden Laurent, Govert en René, alle drie nog student, hebben er wat op gevonden: het verhuren van speelgoed. Een goede bijkomstigheid is ook dat het duurzamer is, vindt het drietal.

In Veen en Wijk en Aalburg zit bij velen de handelsgeest in de genen. Ook in veel gevallen wordt dit al op jonge leeftijd tot ontplooiing gebracht. Laurent, Govert en René zijn er voorbeelden van. “We wilden wat beginnen met z’n drieën. Iets toekomstgericht en gelijk ook vernieuwend”, legt Laurent uit. “Het moest uit duurzaam zijn want dat is tegenwoordig de trend. Zo zijn we bij het speelgoed terechtgekomen.”

Missie

Er is gelijk een missie aan vastgeknoopt. “We willen ervoor zorgen dat de ontwikkeling van een kind niet wordt benadeeld door de digitale wereld. Laat een kind kennismaken met meer speelgoed om fysiek spelen te stimuleren.” Natuurlijk deden ze allereerst veel onderzoek. Daaruit bleek dat het verhuren van speelgoed nog een totaal onbekende business is.

“We zijn de eerste in ons land. Er is geen ander bedrijf te vinden”, legt Govert uit dat ze uniek zijn. Ook werden veel moeders geraadpleegd. Daaruit kwam naar voren dat ze zich moesten richten op het grotere speelgoed binnen en buiten het huis.

Camello

Voor de naam van het bedrijf kwamen ze uit bij de naam Camello. “Camello betekent kameel. Een kameel is het meest duurzame dier in de wereld. Met de naam Camello proberen we het ook op een speelse manier te brengen.” Dus werd er een webshop door René, die het soft- en hardware gedeelte van het bedrijf voor zijn rekening neemt, opgetuigd. “Een To Go speelgoed platform.”

Het speelgoed dat Camello verhuurt is hufterproof. “Het moet zo min mogelijk risico met zich meebrengen.” De verhuurperiode begint bij een maand. Er is ook een optie om het gehuurde speelgoed uiteindelijk te kopen. De huurperiode kan ook mooi gebruikt worden als een soort test.

Website

Camello wordt vanuit Veen bestuurd en het speelgoed wordt vanuit een magazijn in Wijk en Aalburg verstuurd of kan daar worden afgehaald. Voor alle informatie zie: www.camello.nl.