Duurzame Carwash XL opent in Veen: 55 meter lange hi-tech wasstraat

36 minuten geleden

VEEN • Het was op carwashgebied nog ‘een lege vlek’ volgens Ad-Jan van Rijswijk. Op een paar roll-overs na had de gemeente Altena nog geen grote waslocatie voor auto’s. Normaal gesproken worden wasstraten in deze orde van grootte alleen in stedelijk gebied gebouwd. Daar is nu verandering in gekomen. Carwash XL in Veen is open.

Aan de Veensesteeg in Veen valt het gloednieuwe Carwash XL Veen meteen op naast het pand van Autobedrijf A. van Rijswijk. “Deze 55 meter lange hi-tech wasstraat is een ware beleving voor jou en je auto. De combinatie van de beste machines met superzachte textielborstels en de vriendelijke medewerkers maakt deze wasstraat uniek in de regio Altena”, stelt Ad-Jan Van Rijswijk.

“Ervaar zelf de voordelen van deze 55 meter lange wasstraat én van alle (gratis) faciliteiten op het stofzuigerplein. Daarbij kun je ook nog genieten van een heerlijke kop gratis koffie of thee in de coffee corner, óf is het mogelijk om extra verzorgingsproducten voor je auto te kopen in de shop.”

Gemak

“Wij snappen dat dit type wasstraat voor een nieuwe beleving zal zorgen. Daarom probeer ik je alvast mee te nemen door de wasstraat”, zegt Ad-Jan. “Bij aankomst staat onze collega voor je klaar. Je kiest één van de vier wasprogramma en rekent per pin of contant af.” Na de betaling wordt de auto begeleid op een 55 meter lange kettingbaan.

“Je zet dan het linker voorwiel op de baan en de auto in de neutraalstand (in zijn vrij). Daarna kun je achterover leunen en genieten van al het werk dat de uitgebreide machine voor je doet “, legt Ad-Jan uit.

Stofzuigerplein

Na de droogkamer telt een teller met je mee wanneer je wasstraat mag uitrijden. Als je met de bocht mee naar links gaat, kun je gebruik maken van het ruim opgezette, overdekte stofzuigerplein met achttien comfortplekken.

Het gebruik van het stofzuigerplein met alle handige tools is gratis voor alle bezoekers van de wasstraat. Zo kun je gebruik maken van gratis stofzuigen, mattenreinigers, de bandenpomp en luchtspuitjes om het dashboard te ontdoen van stof.

Ga je liever zelf aan de slag? Dan zijn er aan de buitenzijde vier ruime wasboxen te vinden met alle benodigdheden om je auto, busje, motor of fiets zelf schoon te maken.

Milieuvriendelijk en duurzaam

Om een auto stralend schoon te maken, gebruikt Carwash XL Veen water. Heel veel water. “Natuurlijk gebruiken wij hier geen leidingwater voor. We voorkomen onnodige waterverspilling door met recyclewater te werken. Een speciale ondergrondse waterzuiveringsinstallatie op basis van bacteriën zorgt voor super schoon recyclewater”, vertelt Ad-Jan.

“Verder maken wij gebruik van osmosewater. Dat is water in zijn puurste vorm, zonder mineralen. Dit voorkomt vlekken van kalkaanslag waardoor je auto streep- en vlekvrij opdroogt.”

Bovenop het dak zijn er 600 zonnepanelen geplaatst om de wasstraat van energie te voorzien. “Op deze manier streven wij ernaar om je auto zo duurzaam mogelijk te wassen.”

Openingsactie

“Begin december hebben wij via Instagram de eerste 500 autowasbeurten gratis weggegeven en dat ging snel”, vertelt Ad-Jan. “Binnen 12 uur waren ze allemaal geclaimd. Dat hadden wij nooit verwacht, maar het zegt wel iets hoe het leeft.” Speciaal voor de opening van de wasstraat is er vanaf 16 december tot en met 31 januari 2023 een kortingsactie voor iedereen. “Het beste wasprogramma van 21 euro, voor slechts 6 euro. Daarmee hopen we dat er meer mensen kennis komen maken met ons.”