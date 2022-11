Frans van Seumeren te gast bij BC Almkerk: ‘Ik mocht Poetin meteen al niet’

ALMKERK • In navolging van de ‘grote’ amateurvoetbalclubs organiseert ook het kleinere Almkerk bijeenkomsten voor haar businessclubleden. Hoofdgast in een overvolle zaal ‘Bij Janne’ in Dussen, was FC Utrecht-icoon Frans van Seumeren. BCA (Business Club Almkerk) werd de grote winnaar van de avond, met acht nieuwe leden.

Theo van der Stelt was de eerste voorzitter van de BCA. Hij gaf vorig jaar de hamer over aan Adriaan Hakkers. “Bij mijn aantreden in 2010 begonnen wij uiteraard op nul en riep ik in al mijn enthousiasme dat het streven was om de vijftig leden te halen”, vertelt Van der Stelt.

“Wij zijn actief. Met onze vaste club leden bezoeken wij leuke voetbalwedstrijden, doen bedrijfsbezoeken en nodigen sprekers, zoals nu Frans van Seumeren, uit. Ik ben samen met onze hele club apetrots dat wij die doelstelling van vijftig leden nu overtroffen hebben.”

Uitzonderlijk

Dat Frans van Seumeren in Dussen bij ‘Bij Janne’ aanschoof is uitzonderlijk. “Ik heb dit voor mijn vriend en zakenpartner Toon Nouwens gedaan. Soms help ik clubjes in de regio Utrecht, maar ik probeer het in te dammen. Kijk, ik hoef er niets voor te hebben, want geld heb ik niet nodig. Daarom ben ik zo blij met de cheque voor FC Utrecht Maatschappelijk, dat mooie kistje wijn en dat Almkerk-shirt bedrukt met mijn naam. Dat zijn leuke dingen.”

Van Seumeren had zich door Nouwens bij laten praten. “Toen hij mij vroeg naar deze bijeenkomst van de businessclub te komen, moest ik toch even goed nadenken wat ik wist van voetbalclub Almkerk. Ik herinnerde mij, dat wij met De Meern tegen Almkerk hebben gevoetbald. Dat was in de periode dat ik nog voorzitter van die club was.”

Eigenaar van FC Utrecht

Heel voetballend Nederland kent Frans van Seumeren sinds 2008 ook als eigenaar van FC Utrecht. Hij trok zijn cluppie uit het slob. Investeerde er inmiddels al ruim vijftig miljoen euro in en zal Utreg, zoals hij het uitspreekt, altijd blijven steunen. “Ook als ik ooit mocht omvallen, dan gaat die steun door. Dat weet de club en dat weet mijn familie.”

Het aanstellen van Willem van Hanegem als trainer noemde hij zijn grootste vergissing die hij ooit op voetbalgebied maakte. “Willem is een prima vent, maar organisatorisch een warhoofd. Ik heb wel gelachen toen hij een gat in een hek knipte om bij ons weg te komen.”

Gezonken kernonderzeeër

Nauwelijks 23 was Frans, toen hij bij Van Seumeren Kraanbedrijf het roer overnam. Hij bouwde het uit tot Van Seumeren Holland, een onderneming met veertig vestigingen wereldwijd. In 2000 lijfde hij het bedrijf Mammoet in. Een jaar later schreef hij geschiedenis. In 2001 lukte het Mammoet om de gezonken Russische kernonderzeeër Koersk te lichten.

Frans van Seumeren onderhandelde in Moskou en Sint-Petersburg op het allerhoogste niveau om de order voor het bergen van de Koersk binnen te halen. Poetin is een klein, bleek mannetje, viel Van Seumeren destijds op. “Ik mocht hem meteen al niet, maar zodra hij praat zie je hoeveel intelligentie achter die pientere ogen van de Russische president schuilgaat.”

Mammoet, het bedrijf waarvan directeur Van Seumeren één van de eigenaren was, kreeg eind november 2001 van de Russische president een hoge onderscheiding voor de berging van de kernonderzeeër.

Overweldigend succes

BCA-voorzitter Adriaan Hakkers sprak na afloop van een overweldigend succes voor de businessclub. “Frans van Seumeren heeft zijn toehoorders van het begin tot het einde weten te boeien. Dit heeft de BCA weer een enorme boost gegeven, want wij presenteerden bij aanvang van deze bijeenkomst ons vijftigste lid. Inmiddels, nadat wij na het diner van tafel zijn gegaan, staat de teller al op 58 leden. Waarbij ook ons eerste vrouwelijke lid, Wilma van Wijk.”

Hakkers roept bedrijven uit Almkerk en omgeving op zich aan te sluiten. “Gooi die bescheidenheid overboord en kom naar buiten met jullie mooie bedrijven”, stelt Hakkers.

Wout Pluijmert