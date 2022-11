Oerlemans Plastics opent nieuwbouw: ‘Iedereen heeft een stukje Oerlemans in huis’

di 8 nov 2022, 13:07

Algemeen 110 keer gelezen

GIESSEN • Na een flinke verbouwing was het afgelopen vrijdag eindelijk zo ver. De nieuwbouw van Oerlemans Plastics in Giessen, werd door burgemeester Egbert Lichtenberg en de directeuren Johan Kranenbroek en Joan Hanegraaf geopend. Het openingsmoment vormde ook meteen de aftrap van het jubileumjaar, waarin het 50-jarig bestaan wordt gevierd.

Voorafgaand aan de opening van de nieuwbouw werden verschillende toespraken gehouden ten overstaan van familie, vrienden en genodigden.

Een stukje Oerlemans in huis

Burgemeester Egbert Lichtenberg gaf in zijn toespraak aan trots en vereerd te zijn, dat hij de uitbreiding van het bedrijf mocht openen. Hij prees de passie en het doorzettingsvermogen, waardoor Oerlemans Plastics is uitgegroeid tot een omvangrijk bedrijf met verschillende onderdelen en vestigingen in het hele land. “Jullie zijn goud waard voor Altena”, zei burgemeester Lichtenberg in zijn speech.

Ook sprak hij zijn waardering uit voor het feit dat het bedrijf bijdraagt aan innovatie en verduurzaming. “In de afgelopen vijftig jaar heeft dit bedrijf een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Een ontwikkeling die zich nu richt op functioneel, betaalbaar en duurzaam”, aldus de burgemeester.

Volgens Lichtenberg kan de voedselketen niet meer zonder Oerlemans. “Een ieder van ons heeft dagelijks een stukje Oerlemans in huis.”

Manifest

De burgemeester refereerde in zijn toespraak ook aan het manifest ‘De Kracht van Altena’, dat in 2018 werd opgesteld.

“Dit manifest staat volledig in het teken van een circulaire economie. Altena als experimenteerzone voor Nederland. Overheid, wetenschappers, verschillende bedrijven en sectoren hebben zich hierbij aangesloten. Oerlemans is hier één van de ‘founding fathers’ van”, vertelde burgemeester Lichtenberg.

“Verspilling speelt in dit manifest een belangrijke rol. Om dat tegen te gaan is juist de verpakking van voedsel essentieel. Oerlemans heeft daarom het initiatief genomen om tot herbruikbare, recyclebare of biologische verpakkingen te komen. Daar zijn jullie heel ver in. Dit laat zien dat het manifest voor Oerlemans geen papieren afspraak is, maar daadwerkelijk realiteit wordt.”

Nieuwe plannen

Johan Kranenbroek en Joan Hanegraaf blikten in hun toespraak voornamelijk terug op de afgelopen jaren en op de ontwikkelingen die het bedrijf heeft doorgemaakt. Kranenbroek kondigde meteen aan dat Oerlemans nog niet klaar is met investeren en uitbreiden. “Over vijf jaar staan we hier weer”, liet hij weten. “We hebben nog voldoende plannen, zoals het automatiseren van de magazijnen.”

De nieuwbouw

Ruim 8.800 vierkante meters aan extra productie- en kantoorfaciliteiten werden de afgelopen tijd gerealiseerd bij de fabriek van Oerlemans Plastics in Giessen. Hiermee werd het bebouwde oppervlak van het bedrijf in Giessen uitgebreid tot 21.300 vierkante meters.

Dit zou vijftig jaar geleden amper voor te stellen zijn geweest, toen de grondslag voor het huidige bedrijf werd gelegd in een schuur achter het huis van familie Oerlemans in Genderen. Hier werd begonnen met de handel in land- en tuinbouwbenodigdheden, waaronder plastic folie.

Start in Giessen

In 1973 werd er door Oerlemans een begin gemaakt met het zelf extruderen - het vervaardigen - van plastic folies, dit kwam mede door de oliecrisis. In 1997 werd de fabriek in Giessen geopend. Dit gebeurde nadat het complex waarin schoenfabriek Anita was gevestigd, werd aangekocht. In de jaren hierna lukte het Oerlemans om steeds verder uit te breiden en werd er veel geïnvesteerd in modernisering van het machinepark in Genderen en Giessen.

Inmiddels is Oerlemans Plastics een gevestigde naam in de verpakkingsbranche en biedt het 270 arbeidsplaatsen in Genderen en Giessen. In totaal heeft het bedrijf zelfs 750 mensen in dienst. Daarmee is Oerlemans Plastics één van de grootste werkgevers in de regio.