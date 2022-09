Vier NK-titels voor Biesboschzwemmers, einde aan open water zwemseizoen

SLEEUWIJK • Tijdens de Biesbosch Open Water Race (BOWR) hebben de Biesboschzwemmers ook de Open Nederlandse Kampioenschappen open water zwemmen mogen organiseren. Op het programma stonden afstanden van 1500 tot en met 10 kilometer. Van de Biesboschzwemmers kwamen vier leden aan de start en zij waren goed voor vijf medailles. Tijdens de BOWR werden er ook nog diverse prijzen behaald. De organisatie was heel blij met de deelname en winst van Marcel Schouten op de 10.000m vrije slag en Lars Bottelier op de 5000m vrije slag. Dit zijn twee toppers van Nederland.

Sander van Elburg en Lars de Kooter wisten beide twee gouden medailles te behalen. Sander deed dit bij de masters op de 2000m schoolslag en 3000m vrije slag bij de heren 30 tot 39 jaar. Lars behaalde goud op de 1500 schoolslag bij de jongens 12 en 13 jaar en daarnaast was hij ook nog de beste op de 3000m schoolslag bij de jongens tussen 11 en 17 jaar. De winst op dit nummer wist hij op de finish veilig stellen door een ijzersterke eindsprint. Door die eindsprint kwam hij als derde van alle heren aan de finish en werd hij ook nog derde bij de senioren. Voor Richard Tiemstra en Ingmar Visser waren er geen prijzen, maar zij wisten wel goede races te zwemmen. Ingmar had de pech dat uitgerekend nu alle snelle zwemmers in zijn categorie aanwezig waren waardoor hij buiten het podium eindigde.

Tijdens de BOWR stonden er korte afstanden op het programma. Voor de jongere zwemmers 250 of 500 meter en vanaf 12 jaar kon men kiezen tussen de 1000m school- of vrije slag. Bij de jongens tot 8 jaar wist Cil de Vries naar een keurige bronzen medaille te zwemmen. Een categorie ouder, bij de meisjes, verraste Amy de Kooter met een zilveren medaille op de 500 vrije slag. De laatste twee medailles werden behaald door Sander en Lars. Lars deed dit op de 1000m schoolslag bij de jongens 12 en 13 jaar en Sander bij de masters 30+. Bastiaan Baggerman, Corné Branderhorst, J.P. van Rossem en Sabrina Boekhout eindigden bij de masters op de 1000m vrije slag wel op een derde plaats in hun categorie, maar omdat er per categorie maar één medaille werd uitgereikt hebben zij niets ontvangen. Ook Sander kreeg geen medaille voor zijn tweede plaats op de 1000m vrije slag in zijn categorie.

Na de wedstrijdnummers stonden er nog prestatietochten op het programma van 250 tot en met 5000 meter en het geld dat daarmee opgehaald werd, komt ten goede aan de Stichting ALShetjeraakt. De voorlopige eindstand is dat er ruim 1500 euro als is opgehaald en de verwachting is dat dit nog verder gaat stijgen.

Met de Nederlandse Kampioenschappen en Biesbosch Open Water Race kwam er een einde aan het open water zwemseizoen. Het seizoen begon in juni met mooi weer en eigenlijk alleen het afgelopen weekend was het af en toe minder mooi weer. Vanaf de komende weken gaan de wedstrijden in het zwembad weer beginnen en daar zullen de Biesboschzwemmers ook zeker weer hun beste beentje voor zetten.