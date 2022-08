Postcode Loterij trakteert 193 winnaars op high tea proeverij in Eethen

22 aug, 18:18

EETHEN • Een leuke verassing voor 193 deelnemers aan de Postcode Loterij uit Eethen. Zij hebben in de trekking van juli de Pukka theeprijs gewonnen in de Postcode Loterij. Winnaars konden afgelopen zaterdag hun prijs ophalen op een speciaal hiervoor georganiseerde high tea proeverij in de wijk.

In de middag kwamen de winnaars samen met andere buurtbewoners naar de high tea proeverij op het grasveld aan De Hoek. In feestelijk opgemaakte tenten konden de winnaars hun Pukka theedoos ophalen en verschillende theesmaken en vegetarische lekkernijen proeven. Daarnaast was het ook mogelijk om de gewonnen theedoos te personaliseren door middel van handlettering.

‘’Dit is een gezellige manier om je prijs op te halen. Super leuk dat er de moeite wordt genomen om dit soort initiatieven te organiseren in kleinere dorpen”, aldus Ronald, winnaar van de Pukka theeprijs.