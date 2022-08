‘Gemeente Altena’ op plaatsnaamborden omgedoopt tot ‘Boeren Altena’

ALTENA • In Altena zijn verschillende plaatsnaamborden bestickerd, bij wijze van ludiek protest. Eerder werden in verschillende andere gemeenten al plaatsnaamborden bestickerd. Zo werden dorpen in Vijfheerenlanden, Molenlanden, Krimpenerwaard en West Betuwe al omgedoopt tot ‘Boerenlanden’.

In Altena is op verschillende plaatsnaamborden het woord ‘Gemeente’ vervangen door ‘Boeren’. Hierdoor staat er bij binnenkomst van een dorp ‘Boeren Altena’ op het bord. Het is niet bekend wie of wat er achter deze bestickeringsactie zit. De gemeente Altena is op de hoogte van de actie en laat weten de aangebrachte stickers te zullen verwijderen.