Familie Yoran Krol organiseert gecoördineerde zoekactie: ‘Help ons onze zoon te vinden’

31 minuten geleden

SLEEUWIJK • De familie van de vermiste Yoran Krol uit Sleeuwijk organiseert, in samenwerking met de politie en Coördinatie Platform Vermissing (CPV), een gecoördineerde zoekactie om de 16-jarige jongen terug te vinden. Vrijwilligers die willen helpen met zoeken, kunnen zich op zaterdag 13 januari vanaf 10.00 uur melden bij de CPV-wagen.

De CPV-wagen zal geparkeerd staan op het parkeerterrein van het Sleeuwijks Kerkje, Kerkeinde 30-31. Tijdens de zoekactie op zaterdag kunnen vrijwilligers bellen met de CPV via 06-28832003. De familie verspreidt een noodoproep via een bericht op Facebook: ‘Help ons onze zoon te vinden!’.

Laatst gezien in Almkerk

De zestienjarige Yoran Krol uit Sleeuwijk wordt vermist sinds 24 december om 00.30 uur. Yoran is voor het laatst gezien bij jongerencentrum De Pomp aan de Sportlaan in Almkerk.

Op de Merwedebrug is in de nacht van zijn vermissing een fiets aangetroffen. Hulpdiensten hebben daarop met boten en een politiehelikopter gezocht in het water van de rivier. Een politiewoordvoerder heeft bevestigd dat de aangetroffen fiets inderdaad van Yoran is. Ondanks meerdere zoekacties op het water is Yoran niet gevonden.

Signalement

Yoran Krol is te herkennen aan zijn opvallende donkerblauwe bomberjack met crèmekleurige mouwen. Hij draagt ook een spijkerbroek. Yoran is 1.70 meter lang en heeft blond haar.

Tips

Wie informatie heeft over zijn vermissing, wordt dringend verzocht contact op te nemen met de politie via 0800-6070 of het tipformulier op de website van de politie.