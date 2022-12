Man (25) wordt klemgereden en beschoten in Giessen

za 10 dec 2022, 11:42

112 2.017 keer gelezen

GIESSEN • Een 25-jarige automobilist werd in de nacht van vrijdag 9 december op zaterdag 10 december door meerdere auto’s klemgereden op de Distributiestraat in Giessen. Hier werd de man geslagen en zelfs beschoten. De schoten raakten hem niet.

De automobilist rijdt rond middernacht met een ex-vriendin in de omgeving van Giessen. Op de Distributiestraat worden zij door meerdere auto’s klemgereden. De inzittenden van deze wagens komen op de bestuurder af en mishandelen hem.

Hierbij slaan ze onder andere met een wapenstok. Terwijl het slachtoffer wegrent, hoort hij één van de mannen schoten lossen. Hij wordt gelukkig niet geraakt. Als de mannen en zijn ex-vriendin wegrijden, belt het slachtoffer de politie.

Agenten houden niet veel later twee mannen aan in Wijk en Aalburg. Een 18-jarige man uit Woudrichem en een 19-jarige man uit Brakel. Zij zitten vast voor verder onderzoek. Op de Distributiestraat worden tijdens het politieonderzoek meerdere hulzen gevonden. De recherche heeft de zaak in onderzoek. De politie houdt rekening met een conflict in de relationele sfeer.