Automobilist ramt boom in Genderen

6 minuten geleden

GENDEREN • Een automobilist is vrijdagochtend omstreeks 06.55 uur tegen een boom gereden. Dit gebeurde op de N283 tussen Genderen en Wijk en Aalburg.

De automobilist kwam vanuit de richting van Genderen en reed naar Wijk en Aalburg. Door een onbekende reden is de automobilist de macht over het stuur verloren en over de andere rijbaan in de berm terechtgekomen. Hier kwam ze tegen een boom tot stilstand.



De brandweer van Genderen schoot te hulp. Ook de ambulance kwam ter plaatse en heeft de vrouw nagekeken, maar ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De schade van het ongeval is groot. De auto kan als verloren worden beschouwd, evenals de boom die is afgebroken.