Eigen tulp van Keukenhof voor Fien & Teun: cadeau voor tiende verjaardag van duo Van Hoorne Entertainment

1 uur geleden

Zakelijk 281 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ALBLASSERWAARD • Fien & Teun, de populaire kinderkarakters van Van Hoorne Entertainment uit Molenaarsgraaf, kregen deze week een bijzonder eerbetoon voor hun tiende verjaardag. In de Keukenhof werd hun eigen roze Fien & Teun tulp gedoopt.

De Fien & Teun tulp is ontstaan uit een samenwerking tussen Fien & Teun en kweker ‘Ligthart Bloembollen’. De familie Ligthart heeft jarenlang verschillende tulpen gekruist, tot deze kleur tulp eruit kwam. Deze gaat voortaan door het leven als ‘Fien & Teun tulp’.

De komende jaren zal de kweker de tulpenbollen doorkweken, zodat deze uiteindelijk voor het brede publiek te verkrijgen is. Op dit moment staat de Fien & Teun tulp in bloei en is hij te bewonderen bij Keukenhof, maar ook bij de Fien & Teun parken: Avonturenboerderij Molenwaard en Familie Resort Molenwaard.

Fien & Teun week op Keukenhof

Met het dopen van de tulp houdt de samenwerking tussen Fien & Teun en Keukenhof niet op. Van 29 april tot en met 3 mei bezoeken Fien en Teun de Keukenhof opnieuw. Zij vieren daar dan hun eigen Fien & Teun week.

Tijdens deze week kunnen bezoekers van Keukenhof het boertje en boerinnetje in het echt ontmoeten en deelnemen aan oud-Hollandse spelletjesparcours.

Boek over Fien & Teun

Omdat zowel Van Hoorne Entertainment als de Keukenhof Holland beter op de kaart willen zetten, ontstond in 2022 de samenwerking tussen Keukenhof en Fien & Teun. De samenwerking bleek al snel een succes. Fien en Teun zijn al verschillende keren op bezoek geweest in Keukenhof en ook is er een Fien & Teun boek uitgebracht over tulpen: ‘Fien & Teun op Tulpenavontuur’.

Wat het moment extra feestelijk maakt, is dat het niet alleen een bijzonder jaar is voor Fien & Teun, maar ook voor Keukenhof. Zij vieren namelijk dit jaar hun 75-jarig jubileum.