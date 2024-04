Eerste winnaars in Alblasserdam na heropeningsactie Kooyman Eigen Huis

1 uur geleden

ALBLASSERDAM • Kooyman Eigen Huis uit Alblasserdam heeft de eerste winnaars getrokken van hun actie na de heropening van hun kantoor.

De verkopers die uitgeloot zijn, hebben de unieke kans gekregen om hun huis volledig gratis door Kooyman Eigen Huis te verkopen, zonder enige courtagekosten en opstartkosten (ter waarde van 500 euro).

Afgelopen woensdag mochten de winnaars hun prijs in ontvangst nemen, wat resulteerde in een prachtig fotomoment tijdens de overhandiging van de gratis verkoopcheque voor hun woning. Naast het kosteloos verkopen van hun huis werden ze verrast met een mooie bos bloemen en twee heerlijke chocoladerepen voor de kinderen.

Wie woonachtig is in Alblasserdam, Kinderdijk of Nieuw-Lekkerland kan meedoen aan de actie, die nog het gehele jaar duurt.