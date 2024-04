Tom Dumoulin onthult tiende generatie Giant TCR bij jubileum PliegerSport in Meerkerk

1 uur geleden

Zakelijk 235 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

MEERKERK • PliegerSport aan de Gorinchemsestraat 78a in Meerkerk vierde donderdag het 40-jarig jubileum. Ter gelegenheid daarvan waren voormalig topwielrennr Tom Dumoulin en burgemeester Fröhlich aanwezig bij de presentatie van de tiende generatie Giant TCR.

Gerrit Plieger begon zijn bedrijf met de verkoop van racefietsen, maar ook schaatsen, voetbalkleding en sportprijzen werden aangeboden. Na de eerste jaren ging de ontwikkeling al snel in de richting van een gespecialiseerde wielerzaak. Inmiddels is PliegerSport een begrip in de wielerwereld en weet men de zaak van heinde en verre te vinden.

Ook de fietsindustrie was volop in ontwikkeling en ontwerpers van Giant kwamen op het idee een kleiner fietsframe met aflopende bovenbuis bij het wegwielrenner te introduceren, zoals bij het mountainbiken al gewoon gewas. De bekende oud-schaatser Jan Derksen, donderdag ook aanwezig, ging als vertegenwoordiger van Giant met twee modellen naar de Spaanse ploeg ONCE en men was meteen enthousiast voor het kleinere model. Nadat ook de fabriek in Taiwan enthousiast was gemaakt, ontstond zo de eerste generatie Giant TCR.

Inmiddels is de Giant TCR niet meer weg te denken in het internationale wielrennen. Gerrit Plieger was destijds in Nederland de eerste dealer die Giant ging verkopen. PliegerSport was er trots op dat gelijktijdig met het jubileum van Plieger, in aanwezigheid van Tom Dumoulin en burgemeester Sjors Fröhlich, de tiende generatie Giant TCR werd gepresenteerd.