De strijd van Videma-oprichter Rochus Bakker uit Arkel beschreven in 'De prijs van eigenwijs'

ARKEL • Rochus Bakker uit Arkel staat centraal in het onlangs bij uitgeverij Watermerk verschenen boek ‘De prijs van eigenwijs’.

Auteur Dick Versteeg beschrijft het initiatief van Rochus voor auteursrechtelijke vergoedingen en de juridische strijd die hij moet voeren wanneer hij door nieuwe wetgeving zijn bedrijf moet verkopen.

Televisiemakers in Nederland krijgen jaarlijks een auteursrechtelijke vergoeding voor de vertoning van hun programma’s in een zakelijke omgeving. Anno 2024 is het totale bedrag aan hen uitgekeerde royalties opgelopen tot boven 220 miljoen euro. De ontvangers danken dit aan een initiatief van de Arkelse ondernemer Rochus Bakker.

Twee fronten

Het boek ‘De prijs van eigenwijs’ schetst een beeld van de strijd die deze vindingrijke zakenman op twee fronten heeft gevoerd. Eerst om de door hem opgerichte auteursrechtenorganisatie Videma erkend te krijgen en later bij de noodgedwongen verkoop aan de rechthebbende omroepen en producenten.

Caféhouders verklaarden aanvankelijk de oorlog aan Videma en de NOS, door te weigeren de wettelijk verplichte vergoeding te betalen voor de vertoning van voetbalwedstrijden. Ook sommige politici lopen te hoop tegen Videma. Uiteindelijk wordt de organisatie volledig erkend.

Als Bakker vele jaren later door nieuwe wetgeving zijn private geesteskind moet overdragen, ontstaat opnieuw tumult. De overdracht van zijn aandelen levert een vijf jaar durende juridische strijd op.

Beschuldigingen

Ook nadat de ‘uitkoop’ naar ieders tevredenheid is opgelost, blijven publicaties verschijnen waarin de Videma-oprichter het zwaar moet ontgelden. Hij wordt ervan beschuldigd ‘te veel te hebben gedacht aan zijn eigen portemonnee en te weinig aan die van de tv-en filmmakers voor wie hij zei op te komen’.

In De prijs van eigenwijs blikt Rochus Bakker samen met een groot aantal betrokkenen terug op de vaak woelige gebeurtenissen die de opbouw van zijn levenswerk markeerden.

De door mediajournalist Dick Versteeg opgetekende reconstructie beoogt een genuanceerd tegenwicht te bieden aan een hardnekkige beeldvorming.

Dwars tegen de stroom in

De prijs van eigenwijs vertelt het verhaal van een door ontembaar enthousiasme gedreven ondernemer die een creatief idee geheel op zijn eigen wijze, dwars tegen de stroom in, uitbouwt tot een wettelijk erkende en succesrijke organisatie.



• Rochus Bakker op de cover van ‘De prijs van eigenwijs’. - Foto: Aangeleverd

Winkelprijs van het boek is 29,50 euro. Het boek telt 192 pagina’s en bevat veel illustraties en foto’s. Formaat is 170 x 240 mm staand, hardcover. Het boek heeft ISBN 9789078388357. Te bestellen bij de uitgever, info@watermerk.eu of bij het Centraal Boekhuis.