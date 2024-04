Bedrijven uit Groot-Ammers en Goudriaan laten leerlingen proeven van techniek

GOUDRIAAN/GROOT-AMMERS • Acht bedrijven uit Groot-Ammers en Goudriaan lieten zich woensdag weer van hun beste kant zien. Zij openden hun deuren voor groep 7 leerlingen van vijf basisscholen uit Groot-Ammers, Nieuwpoort/Langerak en Streefkerk.

De leerlingen genoten van de bedrijfsbezoeken tijdens deze laatste Techniekroute van dit schooljaar.

Grote diversiteit aan bedrijven

Op Industriepark Gelkenes, het grootste bedrijventerrein in gemeente Molenlanden, is de diversiteit groot. Dit zag je goed aan de deelnemende bedrijven. Bij Logisticon Water Treatment leerden de scholieren over waterkwaliteit en mochten zij zelf water zuiveren.

En hoewel bedrijf Genpower volop bezig is met de nieuwbouw van hun pand, waren ook zij dit jaar van de partij. En lieten de leerlingen ervaren hoe stroom wordt opgewekt.

Bij Korenet hoorden en zagen de leerlingen alles over afvalverwerking en afvalscheiding. Hoe gevaarlijk is het bijvoorbeeld om gasflessen zomaar weg te gooien? En hoeveel grondstoffen zijn er nodig om een t-shirt te maken? Het bezoek zorgde bewustwording bij de jeugd. Ook mochten zij hier nog een eigen kraan besturen.

Materialen en producten dichtbij

De Techniekroute brengt verschillende materialen en producten dichtbij. Beton bijvoorbeeld, dat kom je de hele dag door tegen. Van een fietspad tot een viaduct. Toch sta je er niet bij stil hoe dat wordt gemaakt en dat hierin continu verbeteringen worden doorgevoerd. waardoor er inmiddels zelfs lichtgewicht beton bestaat dat kan blijven drijven. Uit de vele vragen tijdens het bezoek aan De Lek Beton bleek wel hoe geïnteresseerd de leerlingen waren.

Welverdiend schildje

In deze deelregio van gemeente Molenlanden vond de Techniekroute voor het vijfde jaar plaats. Maar liefst vier bedrijven deden tot nu toe elk jaar mee: Genpower, Packland, Logisticon en Korenet. Zij ontvingen daarom bij de afsluitende netwerklunch in restaurant het Posthuijs uit handen van wethouder Piet Vat een schildje voor Regionaal Loopbaanbedrijf. Als blijk van waardering voor de duurzame inzet van bedrijven aan verschillende activiteiten op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt.

Ook Van der Vlist transportgroep nam een schildje in ontvangst. Omdat zij vorige maand met hun vestiging op Schelluinen-West ook voor het vijfde jaar deelnamen aan de Techniekroute.

Laatste Techniekroute van dit schooljaar

Ook dit schooljaar is het dankzij de enthousiaste inzet van verschillende bedrijven gelukt om vier Techniekroutes te organiseren in de verschillende kernen van gemeente Molenlanden.

Bedrijven die meer willen weten over de Techniekroutes, of zich willen aanmelden, kunnen contact opnemen met Louisa Broens, accountmanager bedrijven van gemeente Molenlanden via: 06-46884538 of ondernemersloket@jouwgemeente.nl.