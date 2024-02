Molenaarsgraaf is het nieuwe Hollywood: Van Hoorne Studios breidt filmtak uit

do 22 feb 2024, 11:55

Zakelijk 538 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

MOLENAARSGRAAF • Toegegeven, de kop is een tikkeltje overdreven. Maar Van Hoorne Studios in Molenaarsgraaf zit absoluut boordevol ambities om het aanbod uit te breiden met kinderfilms.

Een grote duw in de rug is dat de internationaal bekende karakters Woezel en Pip sinds vorig jaar deel uitmaken van het entertainmentbedrijf.

Sprong in het diepe

De eerste bioscoopfilm van Fien & Teun was voor Van Hoorne Studios enkele jaren geleden een sprong in het diepe. Tegelijkertijd paste de stap naadloos in de werkwijze. “Onze activiteiten versterken elkaar”, vertelt Michael van Hoorne, eigenaar van Van Hoorne Studios.

“We merken bijvoorbeeld bij Familie Resort Molenwaard dat twintig procent van de gasten ons kent via televisie of van onze films. Andersom werkt dat precies hetzelfde.”

Een 12-jarige als concurrent

En: de unieke content zorgt ervoor dat je aantrekkelijk blijft.

Daarvan is Michael overtuigd. “Als je AI, kunstmatige intelligentie, een beetje volgt, weet je dat een 12-jarige bij wijze van spreken straks onze concurrent is. Daar willen we op voorbereid zijn.”

35 landen

Het zorgt er mede voor dat de filmtak van het Alblasserwaardse bedrijf de vleugels uitslaat. Het streven is zo’n drie à vier films per jaar te gaan maken. Natuurlijk van Fien & Teun, maar zeker ook van Woezel & Pip.

“In november hebben we het bedrijf Dromenjager, waar deze karakters deel van uitmaken, over kunnen nemen. Dat was een belangrijke stap voor ons. Woezel en Pip zijn in Nederland nog een stuk bekender dan Fien en Teun. Hun avonturen zijn daarnaast in 35 landen uitgezonden. Voor het voorjaar van 2025 staat de première van onze eerste Woezel & Pip-film al op de planning.”

‘Molenaarsgraaf is het nieuwe Amsterdam’

De kop van dit artikel had wat dat betreft ook ‘Molenaarsgraaf is het nieuwe Amsterdam’ kunnen zijn. Want: de tekenaars van Woezel & Pip ruilden de hoofdstad in voor de Polderweg-Oost om daar de animatie-afdeling te versterken.

“Mooi toch?”, lacht Michael. “Het grappige is dat wij ons op deze manier ook echt onderscheiden in de markt. Dit jaar staan we voor de eerste keer met Van Hoorne Studios op een beurs in Londen. Dan voel ik me echt een kwajongen uit de polder die de grote wereld verovert.”

Film van ‘Stip de Pony’

Maar ook op een ander vlak gaat Van Hoorne Studios de uitdaging aan. De nieuwe film over ‘Stip de Pony’ wordt geschoten in ‘live action’. Geen animatie, geen poppen met mensen erin, maar echte dieren en acteurs.

“En we zijn bezig met het ontwerpen van nieuwe karakters, waarvoor we ook films willen gaan maken.”

Plannen voor tweede park in China

Met alle ontwikkelingen krijgt Van Hoorne Studios nationaal en internationaal een steeds bekender gezicht. Het uitbreiden van de filmtak is zeker niet de enige move. “In China gaat het heel goed met het Fien & Teun-park. Er zijn plannen voor een tweede park in dat land. Dat gaat trouwens via een licentie, zelf hebben we daar geen omkijken naar.”

“En voor Woezel & Pip zouden we graag, net als voor Fien & Teun, een attractiepark willen realiseren. Al zal dat waarschijnlijk niet in de Alblasserwaard zijn.”

‘Vierde film Fien & Teun is al besteld’

Diezelfde Alblasserwaard hoef je niet uit om de derde bioscoopfilm van Fien & Teun te zien. Bij bioscoop Landvast in Alblasserdam kun je bijvoorbeeld zo aanschuiven. Michael: “De vierde film is daarnaast al besteld”, “Daar zijn we heel blij mee: het laat zien dat we er heel veel kinderen een plezier mee doen.”

https://www.hetkontakt.nl/alblasserwaard/zakelijk/373077/van-hoorne-entertainment-start-het-jaar-met-een-nieuwe-naam