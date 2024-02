Tien prijswinnaars bij Valentijnsactie Jumbo Slingerland in Molenaarsgraaf

MOLENAARSGRAAF • Bij Jumbo Slingerland in Molenaarsgraaf zijn deze week de tien prijswinnaars bekendgemaakt van de Valentijnsactie.

Mensen konden bij de Jumbo in Molenaarsgraaf een hartje invullen en deze ophangen op het bord. Op dit hartje konden ze iemand of zichzelf noteren die huns inziens echt een lunch verdient. Belangrijk was dat ze hierbij aangaven waarom deze persoon het verdiende.

Er zijn daaruit tien prijswinnaars getrokken. Deze prijswinnaars krijgen een drie gangen lunch bij restaurant De Burgermeester in Bleskensgraaf.

Op de foto staan acht van de tien winnaars: Fenna Kuyntjes, Canan Kaplan, Anniek de Jager, Lieke Franken, Monique de Ruijter, Mariska van Rees en Gerke Leeuwis. Verder op de foto staan Niels Slingerland van de Jumbo en Coralinde Bakker (linksvoor) namens De Burgemeester.