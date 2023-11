Jubileumfeest Wallaard levert twee keer 12.500 euro op voor goede doelen

za 11 nov. 2023, 08:39

NOORDELOOS • Aannemers- en Groenbedrijf Wallaard vierde in september haar veertigjarig bestaan. Relaties en collega’s was gevraagd om geen cadeaus mee te brengen maar te doneren voor goede doelen. De totale opbrengst bedroeg zo’n 12.000 euro.

Tijdens het feest besloot de directie van Wallaard dit bedrag te verdubbelen. Op vrijdag werden de cheques door oprichters Aco en Frieda Wallaard in het bijzijn van burgemeester Theo Segers overhandigd aan vertegenwoordigers van de goede doelen.

De goede doelen waren gekozen door Wallaard-medewerkers en de aandeelhouders van het bedrijf. Medewerkers kozen voor Kika en de aandeelhouders toonden zich betrokken bij de streek met hun keuze voor Stichting Natuur- en Recreatiegebied Slingelandse Plassen.

Minitrekker en klepelmaaier voor onderhoud

Oprichters Aco en Frieda Wallaard gingen gekleed in de feestkleding die de focus van Wallaard vertegenwoordigt: blauw voor grond-, weg- en waterbouw en groen voor groenvoorziening en verduurzaming.

Namens de stichting die het recreatiegebied rondom de Slingelandse Plassen beheert, was voorzitter Aart de Jong aanwezig. ‘Ik vertegenwoordig een groep hardwerkende vrijwilligers die lange tijd hun eigen gereedschap meenamen om onderhoud te doen. Met deze gift gaan we kijken naar een minitrekker met klepelmaaier. Het hele gebied beslaat 35 hectare met veel plekken die moeilijk bereikbaar zijn. Dit gaat ons werk enorm veel makkelijker maken. Dat ons werk wordt gewaardeerd en gesteund, dat raakt mij echt. Dat mag je gerust weten.’

’s Werelds grootste onderzoekscentrum voor kinderkanker

Namens Kika was Vrijwilligerscoördinator Nikki Roeles aanwezig. Ze vertelde dat Kika, net als Wallaard en de beheergroep bij de Slingelandse plassen, heel klein is begonnen.

‘De initiatiefnemer begon 21 jaar geleden op zijn zolderkamer. Nu zamelen we jaarlijks enorm veel geld in uit kleine en grote initiatieven. Daarmee zijn we het Prinses Maxima Centrum aan het uitbreiden tot ’s werelds grootste onderzoekscentrum voor kinderkanker.’

In de afgelopen jaren is, mede door de inspanningen van Kika, de overlevingskans bij kinderkanker van 72% naar 81% gestegen.

Wees allemaal een ‘trim tab’

Oprichter Aco Wallaard sprak zijn zorgen uit over de betrokkenheid in de Nederlandse samenleving. Wallaard: ‘Wij doen met het bedrijf ons best om zoveel mogelijk verenigingen en clubs in de streek te steunen, maar het is steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden die de kar willen trekken. Ook deze gift is uiteindelijk maar een druppel op de gloeiende plaat’.

Burgemeester Segers haakte daar fel op in: ‘Iedereen kan iets doen en alle begin is klein. Een olietanker keren duurt vele kilometers en het roer is wel tien meter hoog. Maar in dat roer zit ook een heel klein roertje, een zogenoemde trim tab. Die kleine trim tab, die zet de beweging in en uiteindelijk verandert het hele schip van koers. Ik zou zeggen: wees allemaal een trim tab. Amen!’