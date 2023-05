Vakantiepark Molenwaard nieuw thuis voor kano’s, kajakken en sups Waterwaard

OTTOLAND • Onder de naam Waterwaard maakt Kanocentrum Ammerse Boezem op Vakantiepark Molenwaard in Ottoland een gloednieuwe (door)start. Het park vormt de startplek voor iedereen die de Alblasserwaard in alle rust vanaf het water wil bewonderen.

Een zoektocht van ruim drie jaar naar een nieuwe locatie voor haar recreatieve onderneming is daarmee voor eigenaresse Wilma de Moel uit Groot-Ammers afgerond. Zeer naar haar tevredenheid. “Ik ben hier heel blij mee. Ons aanbod sluit perfect aan op dat van Vakantiepark Molenwaard en ook voor andere klanten ben ik hier heel goed bereikbaar.”

De contacten met collega-ondernemer Michael van Hoorne van Vakantiepark Molenwaard liepen al veel langer. “Ik heb Michael geholpen om hier een start te maken met het verhuren van kano’s. Hij bood toen al aan om me hier te vestigen, maar dan had ik twee locaties gehad. Een tijdje geleden heb ik hem gebeld met de vraag of zijn aanbod nog gold.”

Echte vakvrouw

Het antwoord was luid en duidelijk: ja. Michael: “Kano’s verhuren was voor ons heel kleinschalig, een bijzaak. Het is een vak en wij zijn heel blij dat we met Wilma nu een echte vakvrouw met veel kennis en ervaring op ons terrein hebben.”

Voor Waterwaard zijn de parkeerplaatsen, het sanitair en de horecagelegenheid van het park een grote meerwaarde. Wilma: “Andersom werkt het precies hetzelfde: degenen die hier niet te gast zijn, lopen veel makkelijker het restaurant binnen om wat te drinken en te eten.”

Kromme Elleboog

Via een verbrede watergang kom je met de kano, de sup of de kajak uit op de Kromme Elleboog, de boezem waardoor je een prachtige ronde door de Waard kunt maken. “Een aanrader. Je maakt op een heel andere manier kennis met je eigen woongebied én het is ideaal om even helemaal tot rust te komen.”

Zaterdag 15 juli viert Waterwaard het tienjarig bestaan met een open dag. Meer info: www.waterwaard.nl.