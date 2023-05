Kinderdagverblijf Zwaluwnest van Wasko in Groot-Ammers officieel geopend

1 uur geleden

Zakelijk 261 keer gelezen

GROOT-AMMERS • Samen met Piet Vat, wethouder Welzijn en Sociaal, opende Willem Louridtz, directeur-bestuurder van Wasko Kinderopvang, dinsdag kinderdagverblijf Zwaluwnest aan de Beatrixstraat in Groot-Ammers.

Het kinderdagverblijf zit tijdelijk in het oude consultatiebureau. Met KDV Zwaluwnest is sinds begin april een locatie gerealiseerd waar lange tijd behoefte aan was in deze regio, stelt Wasko.

‘De ruimtes zijn helemaal opgeknapt waarbij er aandacht is besteed aan een fijne inrichting met creatief en leerzaam spelmateriaal. Zowel ouders als kinderen zijn erg tevreden en blij met deze locatie en in korte tijd is er een goed contact ontstaan tussen ouders en pedagogisch medewerkers.’

“Wanneer ouders kiezen voor deze locatie, kiezen ze bewust voor een plek waar hun baby, dreumes of peuter alle ruimte krijgt om op ontdekking te gaan.”, aldus locatiemanager Paula Boele. “We zijn vanzelfsprekend erg trots op deze nieuwe locatie en hopen dat kinderen hier een mooie basis ontwikkelen voor hun verdere groei en ontwikkeling.”

Brede School Groot-Ammers

Zoals het ernaar uitziet zal KDV Zwaluwnest uiterlijk 2025 verhuizen naar de Brede School Groot-Ammers. Naast KDV Zwaluwnest zullen ook een peuterspeelgroep en BSO groep van Wasko onderdak gaan krijgen in de brede school. Net als basisscholen De Ammers, Eben Haëzer en Rehoboth.

Wethouder Piet Vat geeft aan dat dit een welkome ontwikkeling is. “Met de toekomstige brede school ontstaat er namelijk een kindcentrum, waar sprake is van een doorgaande leerlijn van de opvang naar de basisschool. Iets wat de kinderen van Groot-Ammers alleen maar ten goede komt. Daarnaast zorgt het onder één dak zitten er ook voor dat kinderen een warme overdracht van de opvang naar school krijgen.”