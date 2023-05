Margriet 19 onderscheiden voor productie 10.000 kilo vet en eiwit

1 uur geleden

Zakelijk 312 keer gelezen

LEXMOND • De koe Margriet 19 werd deze week onderscheiden voor het leveren van een productie van 10.000 kilo vet en eiwit.

De 14-jarige koe is eigendom van de veehouders Huibert en Hennie Pellikaan en Dolinda en Gijsbert Oskam. ‘Op dit boerenbedrijf uit Lexmond met een traditionele Hollandse stal is er veel aandacht voor de individuele koe, waardoor een lang leven in goede gezondheid gewaarborgd is’, stelt Dierenkliniek Meerkerk in een persbericht.

‘Dat is ook de reden dat een koe als Margriet 19 de bijzondere prestatie kon leveren van een productie van 10.000 kg vet en eiwit. Dat heeft ze gedaan met een productie van 130.979 kg melk in 3.654 dagen. Margriet heeft al twaalf kalfjes op de wereld gezet en ze verkeert nog immer in blakende gezondheid.’