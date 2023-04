Fien & Teun gaan samenwerking aan met Top1Toys

MOLENAARSGRAAF • Top1Toys en Fien & Teun, de populaire karakters van Van Hoorne Entertainment uit Molenaarsgraaf, zijn een samenwerking aangegaan.

Hierdoor is een breed assortiment artikelen van het boertje en boerinnetje vanaf nu te vinden is in de meer dan honderd filialen van Top1Toys en de webshop. De samenwerking zal zich voornamelijk richten op het educatieve karakter van het merk Fien & Teun.

Door deelname aan de Top1Toys campagne ‘Op advies van de juf!’ en ‘Mijn Schoolbox’ kunnen kinderen door heel het land straks samen met Fien en Teun het Hollandse landleven ontdekken.

Spelenderwijs leren

Onderdeel van de samenwerking is onder meer dat Fien & Teun meegaan in de Top 1 Toys campagne ‘Op advies van de juf!’. ‘Op Advies van de Juf’ is een assortiment afgeleid van schoolmethoden en spelenderwijs leren.

‘Deze campagne sluit uitstekend aan op Fien & Teun, die kinderen op een leuke manier kennis laten maken met de oorsprong van ons voedsel, het Hollandse landleven en de natuur’, stelt Van Hoorne Entertainment in een persbericht.

Combinatie

“Wij zijn blij dat ook Fien & Teun nu ook onderdeel zijn van het Top1Toys educatieve assortiment. Een prachtige combinatie!”, aldus Hans Hummelink, directeur verkoop Top1Toys.

Een extra aanvulling binnen de samenwerking is dat Fien & Teun ook onderdeel worden van ‘Mijn Schoolbox’; een initiatief van Top1Toys die kinderen die naar de basisschool gaan of in groep 1 zitten aan kunnen vragen bij een Top 1 Toys winkel in de buurt.

Kortingsvoucher

In de Schoolbox zitten allerlei cadeautjes en tips die handig zijn voor het eerste jaar op de basisschool. Hier zal vanaf heden een Fien & Teun poster en een kortingsvoucher voor het 2e kaartje gratis van Avonturenboerderij Molenwaard aan toe worden gevoegd.