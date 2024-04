VVAC Vrouwen 1 verzekert zich van promotiestrijd

OTTOLAND • Door afgelopen weekend met 0-2 te winnen bij St. Unitas/GJS/Heukelum VR1 en de uitslagen op andere velden, heeft VVAC Vrouwen 1 zich verzekerd van minimaal de derde plek in de eindstand in de 2e klasse.

Dit betekent dat de groenwitten zich in hun debuutseizoen in de 2e klasse geplaatst hebben voor de nacompetitie voor promotie naar de 1e klasse.

Voor het zover is, moeten er nog twee competitiewedstrijden gespeeld worden, te beginnen zaterdag uit bij SEP in Delft. De kans is klein, maar als beide wedstrijden gewonnen worden is er ook nog een kans op de titel en directe promotie.