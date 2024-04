Dames WIK pakken opnieuw volle buit tegen Next Volley 3

1 uur geleden

Sport 126 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GROOT-AMMERS • De dames van WIK hebben zaterdag met 4-0 gewonnen van het derde damesteam van Next Volley uit Dordrecht.

Voorafgaand was al duidelijk dat iedereen deze wedstrijd speeltijd zou krijgen. Daarnaast waren Nikki en Kim bereid om deze wedstrijd aan te sluiten, zodat elke positie goed bezet was.

De eerste twee sets leken op elkaar. WIK nam in beide sets het voortouw en kwam geen moment in gevaar, maar moesten wel scherp blijven. Dit resulteerde in tweemaal een 25-15.

Set 3 was wat rommeliger en moest WIK even een tandje bijzetten, zodat Next Volley niet aan kon haken. Ook dit lukte en zo werd de derde set met 25-20 binnengesleept en kon men in de vierde en laatste set zich opmaken om ook die vierde set nog binnen te halen.

In de laatste set van dit seizoen was de servicedruk weer aanwezig, zoals in de afgelopen weken. Er kwamen maar weinig ballen terug vanaf de andere kant en als ze terugkwamen, wist WIK te scoren. Tegen het einde van de set werd de eerste publiekswissel gedaan en werd Michelle te Hennepe eruit gewisseld. Ze heeft ervoor gekozen om te stoppen met volleybal. Na een hele rotatie te zijn doorgedraaid was het bij het laatste punt ook tijd voor de publiekswissel van Mayke den Ouden. Ze gaat haar geluk ergens anders zoeken.

Het laatste punt werd gemaakt en zo werd ook de laatste wedstrijd met 4-0 gewonnen en werden er ook nog eens bitterballen gescoord, omdat we de tegenstander onder de 10 wisten te houden (25-9).

Na afloop zijn er nog een aantal foto’s gemaakt en bedankte Perry Robbin Vink, die aankomend seizoen OKK D1 zal gaan coachen, en Remco Reitsma, die Johan gaat assisteren bij H1, voor de afgelopen twee jaar met een fles bier en bloemen. In de kantine werden de coaches door de speelsters nogmaals bedankt met wederom een fles bier en chocolade en kon men onder het genot van een shotje, een cupcake, een bitterbal en een drankje de laatste overwinning van het seizoen vieren.

De bekerfinale is op zaterdag 11 mei.