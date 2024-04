• Minte de Moel in actie.

Minte de Moel uit Langerak goed voor twee keer zilver in Polen

LANGERAK/POLEN • Minte de Moel uit Langerak heeft in het afgelopen weekend twee keer zilver behaald tijdens een internationaal toernooi voor karate, taekwondo en kickboksen in Warshaw (Polen).

Hij deed met zijn coach John Correljé van Chon Kyong mee in het Nederlandse team van de All Tangsoodo Organization. Tang Soo Do staat voor Koreaans karate.

De Nederlandse deelnemers presteerden goed in het toernooi. Minte deed mee in de categorie zwarte band 3e dan. Hij liet een mooie presentatie met enkel zwaard zien, wat goed was voor een zilveren medaille.

Minte heeft in de afgelopen jaren zijn zwaardvorm verder ontwikkeld. Zo reisde hij in 2023 af naar Zuid-Korea waar Tang Soo Do haar oorsprong kent. Daar verbleef hij een week in een tempel om de zwaardtechnieken met monniken te trainen. Bij dat trainen hoorde ook de levenswijze met vroeg opstaan, de eenvoud van het eten en een dunne mat om op te slapen.

Minte haalde in Polen ook een zilveren medaille met sparren en dat was verrassend. Het lukte het de Langerakker in Warshaw om door de voorrondes te komen en de finale te halen. Het resultaat spreekt voor zich.

Coach John en Minte kijken terug op een mooi weekend met nieuwe vriendschappen. Minte overweegt om een internationale fanclub op te richten want de Poolse jeugd stond in de rij om een selfie met hem te maken.