Volley Meerkerk’95 haalt beste klassering in clubgeschiedenis

ma 15 apr 2024, 09:16

Sport











ROTTERDAM/MEERKERK • Ondanks een 4-0 nederlaag tegen het lager geklasseerde Fusion is de mannenhoofdmacht van Volley Meerkerk’95 als zevende geëindigd in de promotieklasse A: de beste klassering in de clubgeschiedenis.

De geelzwarten moet het volgend seizoen stellen zonder Edwin Versluis, Jelmer Boot en Jos van der Stelt. Vandaar dat Volley Meerkerk op zoek is naar spelers voor uitbreiding van de selectie.