SNA pakte het kampioenschap in de 1e klasse C.

Volleybalsters SNA kampioen en naar promotieklasse

1 uur geleden

BLESKENSGRAAF • De vrouwenhoofdmacht van SNA is dankzij een 4-0 zege in de afsluitende derby tegen AVVA kampioen geworden in de 1e klasse C en hierdoor gepromoveerd naar de promotieklasse.

De Bleskensgraafse volleybalsters begonnen met 25-11 en 25-12 zeer overtuigend. In de derde set was het andere koek. SNA moest een 16-20 achterstand wegpoetsen, wat overigens lukte (25-22).

Op dat moment was de titel binnen, omdat de naaste concurrent een set had laten liggen. In stijl won SNA vervolgens ook de vierde set (25-17).