Inschrijven voor Dirk IV-loop in Hoornaar

1 uur geleden

Sport 175 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

HOORNAAR • De 32e PhysioFit Dirk IV-loop worden gehouden op zaterdag 20 april.

In Hoornaar is een route van 5EM (ongeveer 8 kilometer) uitgezet. De start, vanaf het Dirk IV-plein, is om 13:00 uur. Vanaf 11:00 uur zijn er jeugdlopen in diverse leeftijdscategorieën.

Inschrijven kan via www.inschrijven.nl tot en met woensdag 17 april. Na-inschrijving is niet mogelijk.

wwwdirkivloop.nl