De 'AWM-switch' van Jeroen van Zanten: van renner naar vrijwilliger

41 minuten geleden

MEERKERK • Jeroen van Zanten finishte ooit als 80e in de Arno Wallaard Memorial en helpt nu mee aan de zestiende editie.

De organisatie van de Arno Wallaard Memorial draait de afgelopen maanden op volle toeren. Nieuwkomer in het elfkoppige bestuur Jeroen van Zanten kijkt zijn ogen uit.

Hoewel we al jaren met een vast draaiboek werken, zijn er altijd verbeterpunten



“Het is net een geoliede wielerploeg, met een groot netwerk”, vertelt de kersverse vrijwilliger enthousiast. “Eigenlijk beginnen de voorbereidingen bij de evaluatie van de laatste wedstrijd. Want hoewel we al jaren met een vast draaiboek werken, zijn er altijd verbeterpunten. Zo was het nodig om op sommige kruisingen nog extra kussens of strobalen aan te brengen.”

“Ook de uniformiteit van de reclameborden en het beter in beeld brengen van de sponsors verdienden aandacht. Want zonder sponsors kunnen we niet. De uitbreiding enkele jaren geleden van het parcours richting de Diefdijk in Schoonrewoerd, om vervolgens via Everdingen en Vianen weer terug te keren op de Lekdijk in Lexmond, vroeg ook om de nodige zorgvuldigheid.”

Per ongeluk

Van Zanten weet waarover hij praat. Zo’n tien jaar geleden maakte hij onderdeel uit van het peloton. “Per ongeluk hoor”, lacht de inmiddels 35-jarige ex-wielrenner. “Eenmaal verkering met Manon Boogerd stapte ik op de racefiets. Met mijn schoonfamilie rijden in Frankrijk en plotseling was ik ook fanatiek wielrenner. Eerst heb ik nog een jaartje gekoerst bij Tourclub Vianen met mannen als Arno van der Veen en Corné Castein. Een jaar later werd ik lid bij Jan van Arckel en reed ik gelijk mijn eerste AWM.”

Een enorme eer voor de geboren en getogen Meerkerker. “Het werd mij als clubman ook een beetje gegund hoor, koersen tussen grote mannen als Dylan van Baarle, Arne Hassink en Mike Teunissen. En niet te vergeten onze plaatselijke trots Robin Chaigneau, die toen bij Piels en Shimano reed. In zijn laatste wielerjaren heb ik nog met Robin bij Jan van Arckel gereden. Samen met mijn wielermaatje Eltjo de Haan uit Ameide. Inmiddels zijn we gestopt, maar fietsen we nog regelmatig met elkaar een toertochtje.”

Driewieler

‘Kort’ gereden heeft Van Zanten nooit. “In mijn eerste AWM eindigde ik op plek 80, dat was in 2011. Een dag later reed ik de ‘Wim Hendriks’, een zware koers in Zeeuws-Vlaanderen. In een andere editie haalde ik door een val in de finale de eindstreep niet.”

Anno 2024 wel. “Samen met mijn schoonvader Kees ben ik verantwoordelijk voor het materiaal, de wegafzettingen en dus ook de op- en afbouw van het parcours. Dat moet goed gebeuren. Mijn kinderen rijden mee met de dikke bandenrace. Misschien moet ik mijn dochter wel duwen, ze heeft net haar loopfietsje ingewisseld voor een driewieler.”

Jeroen van Zanten

Geboren: 11 juni 1988 in Meerkerk

Getrouwd: met Manon Boogerd, vader van Floran (5) en Vonne (3)

Werk: vertegenwoordiger bij SCOTT Sports in Werkendam

Communicatie: Jeugdafdeling Jan van Arckel