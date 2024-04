• Christiaan van Rees (l) op het podium in het Brabantse Gerwen.

Christiaan van Rees sprint naar tweede plaats in Grote Ronde van Gerwen

di 2 apr 2024, 07:45

GERWEN/GROOT-AMMERS • Belofterenner Christiaan van Rees heeft op Paasmaandag zijn goede vorm onderstreept met een tweede plaats in de Grote Ronde van Gerwen.

In het sterk bezette criterium werd de kopgroep, die een voorsprong van maximaal 40 seconden had, in de slotfase ingerekend.

Roan Konings pakte in de slotronde in de twee korte bochten voor de finish een voorsprong van 30 meter en gaf die niet meer weg. Christiaan van Rees (Groot-Ammers) sprintte naar de tweede plaats en hield daarmee rappe mannen als Rico van Damme, Raymond Kreder, Jasper de Laat en Coen Vermeltfoort achter zich.