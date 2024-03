Klipperstars moet winst aan Woodpeckers laten

NIEUW-LEKKERLAND • De mannenhoofdmacht van Klipperstars heeft zaterdag met 57-66 verloren van Woodpeckers uit Houten.

De Nieuw-Lekkerlandse basketballers kampten met blessureleed, waardoor enkele jeugdspelers de selectie versterkten.

Ondanks het flinke lengteverschil -in het nadeel van Klipperstars- bleef de thuisploeg in de eerste helft goed bij: 24-25. Ook na het derde kwart was er nog niets beslist (45-48). Pas in het afsluitende vierde kwart wist Woodpeckers het definitieve verschil te maken.

Over twee weken speelt Klipperstars tegen het Rotterdamse Baros, waarvan thuis met twee punten verschil werd verloren.