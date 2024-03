Christiaan van Rees knap veertiende in Dorpenomloop Rucphen

ma 18 mrt 2024, 13:51

RUCPHEN • Als eerstejaars belofterenner manifesteert Christiaan van Rees zich vooralsnog knap in de voorjaarsklassiekers. Van Rees sprintte zondag in de Dorpsomloop Rucphen, de eerste wedstrijd in het kader van de Holland Cup, naar de veertiende plek.

Het draaide in Brabant uit op een massasprint. Twee renners pakten een voorsprong van twee minuten, maar Unibet nam het initiatief om dat gat dicht te rijden. Met nog zo’n 30 kilometer te gaan was alles weer compleet.

Christiaan van Rees (Groot-Ammers) hield zich in het finalegeweld goed staande, ook al verliep de sprint wat onfortuinlijk voor hem.

Jens van den Dool (Hoogblokland) kwam op 14 seconden als 62e over de meet, zijn broer Kelvin werd 87e. Hun Jan van Arckel-ploeggenoten Jens Bassa (Goudriaan) en Bram van Herk (Groot-Ammers) kregen een DNF achter hun naam.