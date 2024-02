Waarddammers glansrijk kampioen: terugkeer naar hoogste niveau

ma 19 feb 2024, 06:19

BLESKENSGRAAF • Het zat er al lang aan te komen en zaterdag was het zover: de hoofdmacht van De Waarddammers veroverde, met nog één wedstrijd voor de boeg, het kampioenschap in de nationale hoofdklasse. In eigen huis won het tiental met 12-8 van Cema/De Vaste Zet uit Geleen.

Na drie uur dammen was het André Droog die met een remise het scorebord in beweging bracht. Even later zette Shammie Kasnadi zijn ploeg op voorsprong door een iets te ambitieuze variant van zijn tegenstander vakkundig af te straffen.

Invaller Dirk-Jan Dekker trof de onbetwiste Limburgse topper Adiatu Asesoji Irahim. Ondanks het ratingverschil van meer dan 250 punten wist hij zich uiterst behendig naar remise te manoeuvreren. Even later zorgde Arie van de Weteringh met een droge winst voor een 6-2 tussenstand.

De voorsprong werd geconsolideerd met puntendelingen van Peter Hartog en Anton Kosior. Toen Wim Verschoor na vier uur dammen het spoor bijster raakte en moest opgeven werd het met 8-6 op het scorebord toch nog even spannend. Peter de Hek stond namelijk niet best, maar wist zich met een benauwde remise in veiligheid te brengen.

Datzelfde resultaat bereikte Wim Kalis, waarna bij een 10-8 tussenstand alleen Thijs Verboon nog bezig was. Met de halve Alblasserwaard rond het bord rondde hij een voordelige stand winnend af, waardoor het kampioenschap definitief binnen was. De Waarddammers keert volgend seizoen terug in de ereklasse, het hoogste niveau in Nederland.