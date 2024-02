Duur verliespunt SNA

di 6 feb 2024, 08:31

Sport 113 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

BLESKENSGRAAF • Een door langdurige blessures en afwezige speelsters geteisterd SNA heeft zaterdag een duur punt laten liggen tegen VC WIK 4.

De Bleskensgraafse volleybalsters kenden in de eerste drie sets nauwelijks problemen met de opponent uit Groot-Ammers: 25-12, 25-13, 25-13. Maar in de vierde set was de foutenlast aan SNA-kant te hoog met als gevolg: 26-28 (3-1).

Hierdoor moet SNA de koppositie in de 1e klasse C weer delen met Next Volley Dordrecht 4.

Komende zaterdag speelt SNA in Sliedrecht de halve finale van de beker tegen Atak’55.