SNA pakt koppositie in topper

ma 29 jan 2024, 17:20

Sport 126 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

BLESKENSGRAAF • De vrouwenhoofdmacht van SNA heeft de topper tegen Next Volley 4 zaterdag met 3-2 gewonnen. Door deze zege nam SNA de koppositie van de Dordtse opponent over.

Het krachtsverschil tussen de nummers één en twee van de ranglijst was gering. Er was dan ook een beslissende vijfde set voor nodig om een winnaar aan te wijzen. Dat werd SNA, dat Next Volley in de 1e klasse C nu één punt onder zich weet.