met video

Ruben Nederveen verstevigt leidende positie in wintercompetitie RC Jan van Arckel

ma 22 jan 2024, 08:11

Sport Fotoseries 605 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GOUDRIAAN • Het besneeuwde landschap rondom de Slingelandse Plassen vormde zaterdag het schitterende decor van de voorlaatste RC Jan van Arckel wintercompetitiewedstrijd. Ruben Nederveen verstevigde met nog maar eens een overwinning zijn leidende positie in de A-klasse.

Het parcours was ondanks de bevroren ondergrond goed begaanbaar, hoewel in de bochten voorzichtigheid geboden was. Nieuws was een flinke heuvel die onderdeel uitmaakte van het parcours.

Ruben Nederveen zette zich al snel op kop en reed in een straf tempo naar de zege. Luuk Viveen had een goede dag en beloonde zich met de tweede plaats.

A-klasse: 1. Ruben Nederveen (Hardinxveld-Giessendam); 2. Luuk Viveen (Woudrichem); 3. Tim van Lopik (Gorinchem).

Klassement: 1. Ruben Nederveen; 2. Mika Bouman (Rijswijk); 3. Luuk Viveen.

Na zijn off-day in Hoornaar pakte Bas van Noorloos in Goudriaan de draad weer op; hij leidde in de B-klasse van start tot finish.

B-klasse: 1. Bart van Noorloos (Werkendam); 2. Gijsbert de Ruijter (Sliedrecht); 3. Marnix van Steensel (Dordrecht).

Klassement: 1. Bart van Noorloos; 2. Gijsbert de Ruijter; 3. Nijs den Besten (Molenaarsgraaf).

De B-Masters maakten er weer een spannende wedstrijd van. Na enkele derde plaatsen was het ditmaal Ron Timmer die toesloeg. Bert Pesselse blijft dankzij zijn tweede plaats leider in het klassement. Pieter Wonink bleef stug achtervolgen en werd in extremis nog beloond met de derde plaats.

B-Masters: 1. Ron Timmer (Schelluinen); 2. Bert Pesselse (Giessenburg); 3. Pieter Wonink (Hoornaar).

Klassement: 1. Bert Pesselse; 2. Pieter Wonink; 3. Ron Timmer.

Bij de dames zagen we drie gegadigden voor de overwinning. Dieke van Wilgen, Noa Stolk en Riikka Vreeswijk-Kelja bleven lang bij elkaar, maar uiteindelijk reed Van Wilgen naar haar vierde winst op rij. Riikka Vreeswijk-Kelja voelde zich wel thuis in de sneeuw en eindigde als tweede vóór Noa Stolk.

C-Dames: 1. Dieke van Wilgen (Arkel); 2. Riikka Vreeswijk-Kelja (Gorinchem); 3. Noa Stolk (Nieuwendijk).

Klassement: 1. Dieke van Wilgen; 2. Noa Stolk; 3. Joyce Slob (Giessenburg).

D-klasse Jongens: 1. Stan Zeelenberg (’s-Gravendeel); 2. Andreas van de Streek (Goudriaan); 3. Erik Bikker (Rotterdam).

D-klasse Meisjes: 1. Imke van Houwelingen (Hardinxveld-Giessendam); 2. Annerie van der Sluijs (Werkendam); 3. Milou van Oord (Hank).

E-klasse Jongens: 1. Myliam Kapel (Rijswijk); 2. Levi van der Kaa (Kaatsheuvel); 3. Max van Kolfschoten (Giessenburg).

E-klasse Meisjes: 1. Mila Prins (Hank); 2. Nikita Verhoeven (Kaatsheuvel); 3. Winke van de Streek (Goudriaan).

F-klasse Jongens: 1. Jeftha Schild (Hardinxveld-Giessendam); 2. Zeb Mesker (Meerkerk); 3. Brett Warner (Papendrecht).

F-klasse Meisjes: 1. Zoë van Waardenburg (Rhoon); 2. Julia van der Wouden (Rotterdam); 3. Anouk Elgersma (Waspik).

G-klasse Jongens: 1. Tim Chau (Breda); 2. Hugo van Wijngaarden (Giessenburg); 3. Job Verloop (Nieuw-Lekkerland).

G-klasse Meisjes: 1. Anna Knip (Alblasserdam); 2. Eva Flach (Dordrecht); 3. Bregje van Doesburg (Giessenburg).

Alle uitslagen en klassementen zijn te zien op: www.janvanarckel.nl

De volgende wedstrijd, tevens de finale, is zaterdag 3 februari in Arkel.