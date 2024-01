Waarddammers steviger aan kop

ma 8 jan 2024, 06:47

BLESKENSGRAAF • Dankzij een ruime zege op concurrent DC IJmuiden heeft de hoofdmacht van De Waarddammers zaterdag haar leidende positie in de nationale hoofdklasse flink verstevigd.

In een duel dat toch wel met enige vrees tegemoet werd gezien, kwamen de Alblasserwaarders geen moment in de problemen. Na bijna vijf uur dammen liet het scorebord er dan ook geen enkele twijfel over bestaan: 14-6.

Peter Hartog opende de score tegen de op papier sterkste speler van de Noord-Hollanders. Shammie Kasnadi speelde even later gelijk. Daarna ging het snel met overwinningen van achtereenvolgens Rik Verboon, André Droog, en Arie van de Weteringh. Remises van Thijs Verboon, Anton Kosior en Peter de Hek zorgden voor een 12-4 tussenstand, waarna Wim Kalis het vijfde tweetje voor zijn team scoorde. Wim Verschoor raakte in het eindspel het spoor bijster en moest de eer aan zijn tegenstander laten.

Met nog vier duels te gaan en drie punten voorsprong op de dichtstbijzijnde volgers, komt een terugkeer in de ereklasse nu steeds meer binnen handbereik.