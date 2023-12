SNA als koploper de ‘winterstop’ in

BLESKENSGRAAF • De vrouwenhoofdmacht van SNA gaat als koploper van de 1e klasse C de ‘winterstop’ in. De voorsprong op naaste concurrent Next Volley 4 bedraagt drie punten, waarbij wel aangetekend moet worden dat de Dordtsen nog een wedstrijd tegoed hebben.

De Bleskensgraafse volleybalsters pakten in de week voor de kerst tien punten. Ondanks blessureperikelen en ziekte werd van zowel Vollido 2 als van Vedo’70 met 4-0 gewonnen.