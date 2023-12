Ria den Adel gaf bijna dertig jaar gymles in Bleskensgraaf

do 14 dec. 2023, 12:00

Sport 194 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

BLESKENSGRAAF • Bijna dertig jaar lang leerde Ria den Adel (53) kinderen van SNA in Bleskensgraaf de handstand en de koprol aan. Op woensdag 20 december geeft ze haar laatste les.

De eerste kinderen komen de gymzaal binnen. Een kleuter aarzelt wat verlegen in de deuropening. Ria pakt zijn handje vast en brengt hem naar de opgerolde lange mat. “Misschien wil jij die voor mij uitrollen?” Het ventje knikt blij en begint te duwen. Een ander kind heeft even troost nodig. Ria neemt hem op schoot en leidt hem af. Al snel stopt het jochie met huilen.

Eerste turnles

Ria was zelf zes jaar toen ze zelf haar eerste turnles kreeg. “Ik groeide op in Molenaarsgraaf en werd lid van SNA, waar ik les kreeg van Betty van Munster. Toen ik negen was mocht ik naar de selectie. Tot mijn negentiende heb ik daarbij gezeten.”

Lesgeven

In verband met haar opleiding tot persoonlijk begeleider van verstandelijk gehandicapten vertrok Ria uit de Alblasserwaard. “Ik bleef wel contact houden met vriendinnen die de training van de selectie hadden overgenomen van Betty. In 1994 vroegen ze mij of ik les wilde gaan geven aan de recreanten. Op mijn werk kon ik regelen dat ik elke woensdag vrij was.”

Lesgeven moeilijker

Ook toen ze naar Bergambacht verhuisde bleef ze aan de overkant van de Lek lesgeven. Aanvankelijk viel het lesgeven een beetje tegen. “Ik kwam erachter dat lesgeven moeilijker is dan zelf turnen. Ik wist bijvoorbeeld niet meer hoe ik zelf de radslag had aangeleerd. Hoe breng je dat didactisch over?” Ze volgde een cursus bij de KNGU en behaalde haar C-licentie. Iedere vier jaar kreeg ze bijscholing.

Beetje gek

Ze is een gymjuf die niet houdt van kinderen die stilzitten. “En ik ben een beetje gek; ik maak graag grapjes en ga graag in de fantasieën van de kinderen mee. Ik kan ook heel streng zijn, bijvoorbeeld als kinderen elkaar plagen of gevaarlijke dingen uithalen. Ik ben streng maar duidelijk en ook complimenteus en vriendelijk.”

Damesgroep

Ria geeft les aan vijf groepen. “De jongste leerling is 3 jaar, de oudste 64. Zeventien jaar geleden heb ik een damesgroep opgezet. Er stonden vaak moeders aan de deur die hun kinderen brachten en zeiden: o, dit lijkt me zo leuk om te doen. Ik dacht: dan plak ik er toch een uur achteraan? De damesgroep stopt helaas als ik stop met lesgeven. Met de damesgroep hebben we een keer een eerste prijs gewonnen tijdens springwedstrijden van de regio Dordrecht. Maar het ging ons om de lol.”

Buitenspeelkinderen

Kinderen zijn niet veranderd sinds ze begon met lesgeven, vindt ze. “Je hebt hier ook echt nog buitenspeelkinderen. Een kennis van mij is gymdocent in de stad. Zij merkt dat kinderen minder knijpkracht hebben. Dat merk ik hier niet, kinderen kunnen nog goed hangen en klimmen. Ik zie dat kinderen met turnen een basis leggen om later beter andere sporten te kunnen doen. Het belangrijkste is dat ze blij naar huis gaan en iets geleerd hebben, zelfverzekerder worden. Dat ze gaan geloven in zichzelf.”

Opvolging

De opvolging is geregeld. “Gelukkig. Anna Arentze, Magda Waclawik en Nathalie van Hoorne nemen met zijn drieën mijn vier lessen over. Anna is kleuterjuf en Magda volgt een sportopleiding. Zij hebben altijd bij de Kroospikkers in Goudriaan geturnd en geven sinds twee jaar les aan de recreanten in Molenaarsgraaf. Nathalie heeft een turnverleden in Meerkerk. De drie junior-assistenten gaan ook door: Ilayza van Heest, Lisa Wemmers en Leontien van Muijlwijk.”

Radslagen

Terwijl ze de brug op zijn plek zet zegt Ria: “Ik maak nog altijd radslagen en hang ook nog in het wandrek. Maar ik vraag wel iets vaker aan een kind: wil jij het even voordoen? Ik voel dat de carrosserie ietsje ouder wordt.”

Kamperen

Dat haar ‘carrosserie iets ouder wordt’ is niet de belangrijkste reden dat ze stopt met lesgeven. “Ik heb een onregelmatige baan en ik ga graag kamperen, bij voorkeur door de week. Maar vanwege de gym moet ik op woensdag altijd thuis zijn. Afgelopen september bestond SNA 75 jaar, dat wilde ik graag halen. Nu is het een mooi moment om te stoppen.”