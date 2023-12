SNA naar halve finale beker

BLESKENSGRAAF • De vrouwenhoofdmacht van SNA heeft zich geplaatst voor de halve finale van de regiobeker, waarin Atak’55 in februari de tegenstander zal zijn.

In de kwartfinale wonnen de Bleskensgraafse volleybalsters gemakkelijk met 3-0 van Volley Voorne. Waar een lastige wedstrijd was verwacht, kwam SNA in Vlaardingen geen moment in de problemen: 25-14, 25-9 en 25-16.