Nieuwe motor voor meervoudig kampioen Simply Green: ‘Blijven winnen is ook een kunst’

BRANDWIJK • Simply Green had een topseizoen. Maar dat is geen reden om achterover te gaan leunen. Deze winter wordt een nieuwe motor ingebouwd.

De puike prestaties van de Brandwijkse tractorpuller zijn ook gemeente Molenlanden niet ontgaan. Burgemeester Theo Segers kwam zaterdag zijn felicitaties overbrengen. “Jullie hebben een topprestatie geleverd en dat moeten we vieren.”

Terecht natuurlijk, want Laurens den Boer en Marien den Besten werden afgelopen seizoen eerste in de nationale competitie, in de Europese competitie én ze pakten de Europese titel.

Meer vermogen en betrouwbaarheid

Simply Green timmert, met een vast team van zo’n vijftien man, al sinds 2007 aan de weg. De 4,5 ton SuperSport Topklasse is hèt domein van het groene gevaarte. Nieuw seizoen, nieuwe motor. En dus wordt er elke dinsdag- en donderdagavond en op zaterdag druk gesleuteld.

“Halverwege het afgelopen seizoen is de huidige motor gescheurd. Er komt nu een nieuwe in. Met hopelijk meer vermogen en meer betrouwbaarheid”, legt Laurens den Boer de lat hoog. “Want er ligt nog steeds een uitdaging. Blijven winnen is immers ook een kunst. Het is bepaald niet zo dat het elke wedstrijd ‘appeltje-eitje’ is.

Het nieuwe seizoen begint in maart 2024. Den Boer verwacht de meeste concurrentie van Secret of the Valley. “Concurrentie is alleen maar goed. Het is voor iedereen leuk als het spannend blijft.”