Eenvoudige zege SNA

BLESKENSGRAAF • Runner-up SNA had zaterdag in de 1e klasse C weinig moeite met hekkensluiter Volley2B 3 (4-0).

Alleen in de eerste set moest een 3-8 achterstand worden gerepareerd. Dat ging zonder problemen: 25-13. Net zoals er daarna ook geen vuiltje aan de lucht was: 25-12, 25-13 en 25-12.

De Bleskensgraafse volleybalsters toonden met name hun aanvalskracht door veel directe punten te scoren.