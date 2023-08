Brullende motoren en stofwolken bij derde Poldercross in Ottoland

MET VIDEO’S

OTTOLAND • De derde editie van de Ottolandse Poldercross (na 2018 en 2021) was goed voor brullende motoren en flinke stofwolken. Maar publiek en rijders maalden er zaterdag niet om; het hoort er allemaal bij.

De cross kent met onder andere 50cc/65cc kleine wielen, MX2, MX1 en quads een omvangrijk programma, dat tot rond 17:00 uur duurt.

Van 18:00 tot 20:00 uur staat nog een twee uur durende Funcross op het programma.





Beetje stoffig is het wel bij de #Poldercross in #Ottoland, maar dat hoort erbij. Op de tribunes is nog plaats, het programma duurt tot het einde van de middag. #hetkontakt pic.twitter.com/e7Vud1TQmo