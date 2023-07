• Het podium in Ochten.

Winst Rens Tulner in Ochten, Jens van den Dool tweede

OCHTEN/REGIO • Lexmonder Rens Tulner heeft zaterdag de sterk bezette wielerronde van Ochten gewonnen. Streekgenoot Jens van den Dool (Hoogblokland) kwam als tweede over de meet en Martijn Budding completeerde het podium.

Daags na Ochten klasseerde Van den Dool zich, op 26 seconden van winnaar Sten Verzijl, als zevende in de 72e Ronde van Poeldijk. Noël Luijten (Meerkerk) kwam in het Westland als negentiende over de meet.